Президент Володимир Зеленський доручив міністру оборони Андрію Тарану та головнокомандувачу ЗСУ Руслану Хомчаку терміново прибути на Донбас, де 14 січня загинули троє військових.

На місці трагедії вже перебуває заступник керівника Офісу президента Роман Машовець.

– Потрібне негайне розслідування. Щоб подібні трагедії не повторювалися в майбутньому. Чекаю їхньої доповіді щодо обставин одразу після мого повернення вже завтра в Борисполі, – наголосив Зеленський і висловив співчуття рідним і близьким бійців.

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Попередньо відомо, що близько 10.00 у районі Новолуганського під час зміни на вогневих позиціях троє військових загинули внаслідок підриву на невстановленому вибуховому пристрої.

Серед загиблих: капітан Олександр Войтенко (1974 року народження), старший солдат В’ячеслав Олексієнко (1987 року народження) та старший солдат Дмитро Мироненко (1994 року народження).

На місці події працює керівний склад військової частини і робоча група військової служби правопорядку.