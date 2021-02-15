Ночью 15 февраля возле населенного пункта Астей пограничники отдела Лужники Мукачевского отряда задержали двух нелегальных мигрантов, направлявшихся в Германию с помощью GPS.

Мужчины 26 и 30 лет двигались в сторону границы с Венгрией и имели с собой паспорта граждан Турции.

По их словам, конечной целью незаконной путешествия была Германия, где иностранцы планировали улучшить условия своей жизни.

В ходе установления всех обстоятельств правонарушения, пограничники выяснили, что в Украину граждане Турции попали законным путем, а дальше с помощью GPS спланировали свой маршрут в Евросоюз.

Сейчас правонарушителей доставили в пункт временного содержания Мукачевского пограничного отряда. За попытку нарушения границы на мужчин составили административные протоколы, а дело будет направлено в суд, который и предоставит правовую оценку действиям иностранцев.

Задержание на границе

В Польше задержали более сотни украинцев и молдаван, которые хотели пересечь границу с фальшивыми документами и разрешениями на работу.

На пограничном переходе в Медыке граждане Молдовы и Украины хотели въехать на территорию Польши на основании биометрических паспортов и дополнительных документов с информацией об условиях и места трудоустройства, которые оказались поддельными.