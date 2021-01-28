Служба безопасности Украины задержала три организованные группы, которые перенаправляли нелегалов в Украину и Евросоюз.

Спецслужба блокировала работу организаторов трех групп в Черновицкой, Харьковской и Сумской областях.

В Черновицкой области поймали трех организаторов группировки, которая незаконно переправляла иностранцев в страны ЕС. Стоимость такой “услуги” составляла $3,5 тыс. с человека.

При попытке преступников переправить двух граждан одной из стран Южной Азии на территорию ЕС, правоохранителям удалось задержать организаторов вблизи поселка Дьяковцы.















В Украине задержали контрабандистов, которые перевозили иностранцев через границу / 4 фотографии

На Харьковщине и Сумщине ликвидирована деятельность двух преступных групп, которые организовали нелегальные маршруты из Российской Федерации и назад.

В состав группы на Харьковщине входило трое жителей региона. В течение года они с помощью криминалитета подыскивали желающих нелегально пересечь российско-украинскую границу.

Желающими были иностранцы, которые находятся в стране нелегально, представители криминальной среды и подозреваемые преступники в Украине и за рубежом. Стоимость перенаправления составляла $1,5 тыс. с каждого человека.

На Сумщине организаторами нелегальной перевозки были трое украинцев и их сообщники — россияне.

Преступники подыскивали “клиентов” как в Украине, так и в России и переправляли их за пределы разрешенных пунктов пропуска. Так, граждане пренебрегали карантинными ограничениями на пересечение границы. У некоторых также были проблемы с документами.

Сейчас правоохранители сообщают фигурантам о подозрении в совершении преступлений.

СБУ разоблачила контрабанду частей огнестрельного оружия различных видов. Незаконной деятельностью занималась супружеская пара из Киева.

Они закупали такие товары на тематических форумах. Затем преступники отправляли элементы пулеметов и снайперских винтовок по почте, преимущественно в страны Северной Америки.