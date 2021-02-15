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Факти / Україна
Оксана Доротюк |

Йшли до Німеччини за GPS: на кордоні затримали двох громадян Туреччини

Вночі 15 лютого біля населеного пункту Астей прикордонники відділу Лужанка Мукачівського загону затримали двох нелегальних мігрантів, які прямували до Німеччини за допомогою GPS.

затримання на кордоні

Чоловіки 26 та 30 років рухались у бік кордону з Угорщиною та мали з собою паспорти громадян Туреччини.

За їхніми словами, кінцевою метою незаконної подорожі була Німеччина, де іноземці планували покращити умови свого життя.

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У ході встановлення усіх обставин правопорушення, прикордонники з’ясували, що до України громадяни Туреччини потрапили законним шляхом, а далі за допомогою GPS спланували свій маршрут до Євросоюзу.

Наразі правопорушників доправили до пункту тимчасового тримання Мукачівського прикордонного загону. За спробу порушення кордону на чоловіків склали адміністративні протоколи, а справу буде скеровано до суду, який і надасть правову оцінку діям іноземців.

Затримання на кордоні

У Польщі затримали понад сотню українців та молдован, які хотіли перетнути кордон з фальшивими документами та дозволами на роботу.

На прикордонному переході в Медиці громадяни Молдови та України хотіли в’їхати на територію Польщі на підставі біометричних паспортів та додаткових документів з інформацією про умови та місце працевлаштування, які виявились підробленими.

Джерело: Держприкордонслужба

Фото: Держприкордонслужба

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