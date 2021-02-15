Вночі 15 лютого біля населеного пункту Астей прикордонники відділу Лужанка Мукачівського загону затримали двох нелегальних мігрантів, які прямували до Німеччини за допомогою GPS.

Чоловіки 26 та 30 років рухались у бік кордону з Угорщиною та мали з собою паспорти громадян Туреччини.

За їхніми словами, кінцевою метою незаконної подорожі була Німеччина, де іноземці планували покращити умови свого життя.

У ході встановлення усіх обставин правопорушення, прикордонники з’ясували, що до України громадяни Туреччини потрапили законним шляхом, а далі за допомогою GPS спланували свій маршрут до Євросоюзу.

Наразі правопорушників доправили до пункту тимчасового тримання Мукачівського прикордонного загону. За спробу порушення кордону на чоловіків склали адміністративні протоколи, а справу буде скеровано до суду, який і надасть правову оцінку діям іноземців.

Затримання на кордоні

У Польщі затримали понад сотню українців та молдован, які хотіли перетнути кордон з фальшивими документами та дозволами на роботу.

На прикордонному переході в Медиці громадяни Молдови та України хотіли в’їхати на територію Польщі на підставі біометричних паспортів та додаткових документів з інформацією про умови та місце працевлаштування, які виявились підробленими.