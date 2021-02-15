В Киеве камеры начали фиксировать нарушение проезда по полосе общественного транспорта

С 15 февраля в Украине камеры начинают фиксировать нарушение правил проезда по полосе общественного транспорта.

Первая такая камера находится Киеве на бульваре Дружбы народов, 36. С сегодняшнего дня она сможет фиксировать не только нарушение скорости движения, но и контролировать движение по полосе для общественного транспорта.

Заместитель начальника департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий отметил, что система фото- и видеофиксации доказала свою эффективность. Ведь на местах, где установлены камеры, количество ДТП с пострадавшими и погибшими снизилось втрое.

Поэтому Нацполиция планирует продолжать и развивать это направление, и постепенно пытается увеличить не только количество камер, но и их функционал.

Система фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения заработала в Киеве и области 1 июня 2020 года.

Камеры фиксируют превышение скорости. Штрафы водители получают по Укрпочте. Также их можно увидеть в электронном кабинете водителя в системе МВД.

На днях министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что в 2021 году на украинских дорогах планируют установить дополнительно 220 камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения.

Источник: Алексей Билошицкий