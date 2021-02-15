У Києві камери почали фіксувати порушення проїзду смугою громадського транспорту

З 15 лютого в Україні камери починають фіксувати порушення правил проїзду смугою громадського транспорту.

Перша така камера знаходиться Києві на бульварі Дружби народів, 36. Відсьогодні вона зможе фіксувати не тільки порушення швидкості руху, але й контролювати рух смугою для громадського транспорту.

Заступник начальника департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький зазначив, що система фото- та відеофіксації довела свою ефективність. Адже на місцях, де встановлені камери, кількість ДТП з потерпілими та загиблими знизилась втричі.

Тому Нацполіція планує продовжувати і розвивати цей напрямок, і поступово намагається збільшити не тільки кількість камер, а й їхній функціонал.

Система фото- та відеофіксації порушень правил дорожнього руху запрацювала в Києві та області 1 червня 2020 року.

Камери фіксують перевищення швидкості. Штрафи водії отримують Укрпоштою. Також їх можна побачити в електронному кабінеті водія в системі МВС.

Днями міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив, що у 2021 році на українських дорогах планують встановити додатково 220 камер фотовідеофіксації порушень правил дорожнього руху.

Джерело: Олексій Білошицький