В Україні станом на ранок 15 лютого снігопади ще спостерігаються у Івано-Франківській, Львівській, Хмельницькій областях.

За даними ДСНС, на Київщині також пройде невеликий сніг, а на дорогах буде ожеледиця.

Обмеження руху вантажівок діють ще на автодорогах чотирьох областей.

У Волинській області заборонено рух великовагового та великогабаритного автотранспорту на таких дорогах: Маюничі-Шклинь, Луцьк-Радомишль-Демидівка-Дубно, Нововолинськ-Локачі та Бубнів-Радович.

На Івано-Франківщині вантажівкам обмежено рух на автодорогах Татарів-Камянець-Подільський та Снятин-Тязів. У Львівській області заборонений рух великогабаритного транспорту на усіх дорогах місцевого значення.

У Рівненській області через перемети та сильні пориви вітру залишається обмеження руху на автодорогах регіонального значення: Рівне-Млинів-Буськ-Перемишляни, Демидівка-В. Городиця-на Олику, Дубно-Млинів, Бережниця-Степань-Деражне-Клевань, Онишківці-Стара Миколаївка, Дерманка-Корець та Дермань Перша-Дермань Друга.

Для розчистки доріг від Служби автомобільних доріг залучено близько 1,9 тис. осіб та 1,5 тис. одиниць техніки.

Негода в Україні

Негода продовжує вирувати у західних областях. Синоптики прогнозують, що стовпчик термометра почне опускатися нижче 15 градусів, а потім і за 20. Поки на магістралях країни сильна ожеледь та вітер.

Найскладніша ситуація на Рівненщині. Через снігопад та сильний вітер там повністю позамітало села. Висота заметів подекуди понад 2 метра. Декілька сіл у регіоні взагалі відрізані від світу.