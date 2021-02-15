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Факти / Україна
Оксана Доротюк |

У трьох областях України тривають снігопади, обмежено рух вантажівок

В Україні станом на ранок 15 лютого снігопади ще спостерігаються у Івано-Франківській, Львівській, Хмельницькій областях.

У трьох областях України тривають снігопади, обмежено рух вантажівок

За даними ДСНС, на Київщині також пройде невеликий сніг, а на дорогах буде ожеледиця.

Обмеження руху вантажівок діють ще на автодорогах чотирьох областей.

У Волинській області заборонено рух великовагового та великогабаритного автотранспорту на таких дорогах: Маюничі-Шклинь, Луцьк-Радомишль-Демидівка-Дубно, Нововолинськ-Локачі та Бубнів-Радович.

На Івано-Франківщині вантажівкам обмежено рух на автодорогах Татарів-Камянець-Подільський та Снятин-Тязів. У Львівській області заборонений рух великогабаритного транспорту на усіх дорогах місцевого значення.

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У Рівненській області через перемети та сильні пориви вітру залишається обмеження руху на автодорогах регіонального значення: Рівне-Млинів-Буськ-Перемишляни, Демидівка-В. Городиця-на Олику, Дубно-Млинів, Бережниця-Степань-Деражне-Клевань, Онишківці-Стара Миколаївка, Дерманка-Корець  та Дермань Перша-Дермань Друга.

Для розчистки доріг від Служби автомобільних доріг залучено близько 1,9 тис. осіб  та 1,5 тис. одиниць техніки.

Негода в Україні

Негода продовжує вирувати у західних областях.  Синоптики прогнозують, що стовпчик термометра почне опускатися нижче 15 градусів, а потім і за 20. Поки на магістралях країни сильна ожеледь та вітер.

Найскладніша ситуація на Рівненщині. Через снігопад та сильний вітер там повністю позамітало села. Висота заметів подекуди понад 2 метра. Декілька сіл у регіоні взагалі відрізані від світу.

Джерело: ДСНС

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