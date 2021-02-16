Росія перетворила Крим у найпотужнішу військову базу – Неїжпапа

Росія за сім років анексії Криму збільшила бойовий склад надводних кораблів та підводних човнів Чорноморського флоту на 45%.

Такі цифри озвучив командувач ВМС України Олексій Неїжпапа.

– Росія перетворила АР Крим у найпотужнішу військову базу. Загальна кількість надводних кораблів та підводних човнів становить 58 одиниць, зокрема 13 носіїв крилатих ракет морського базування Калібр. Нещодавно до бойового складу ЧФ було прийнято черговий малий ракетний корабель Грайворон. Тому їхній сумарний ракетний залп становить близько 80 ракет, – пояснив він.

Командувач зазначив, що кількість бойових літаків за цей час зросла у 3,5 рази, а вертольотів – у 9 разів.

Також на півострові є близько 40 танків, бойові броньовані авто, кількість яких зросла вшестеро. Розгорнули окупанти і систему протиповітряної, протиракетної та протикорабельної оборони. А кількість військовослужбовців перевищила 40 тис. осіб.

Крім того, за словами Олексія Неїжпапи, на півострові почастішали комплексні навчання російських військових.

У січні цього року генсек НАТО Єнс Столтенберґ вже говорив, що присутність військ РФ у Криму викликає занепокоєння. Тому Альянс відстежує військову присутність Росії в регіоні Чорного моря.