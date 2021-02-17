С 24 февраля по всей территории Украины будет действовать адаптивный карантин. Однако к распределению на зоны во всех регионах устанавливаются правила смягченной желтой зоны карантина.

В соответствии с правилами, в желтой зоне адаптивного карантина запрещается:

посещать учреждения соцзащиты, где есть пожилые люди;

проводить банкеты в ночных клубах, ресторанах или же кафе;

деятельность спортивных и фитнес клубов, которые не обеспечивают размещения посетителей в количестве одного человека на 10 кв. м;

проведение массовых мероприятий в школах и университетов в присутствии зрителей;

посещение учреждений образования, если на самоизоляции находится более 50% персонала и учащихся;

перевозка пассажиров в транспорте в количестве большем, чем мест для сидений.

Также смягченная зона требует:

находиться в общественных местах только в масках;

иметь при себе документы, находясь на улице;

проведения массовых мероприятий при условии, что для одного человека будут предусматривать 4 кв. м или заполненность зала на 50%;

проведения командных спортивных игр в помещении с заполненностью не более 50%;

посещения учреждений культуры с заполненностью залов не более 50%;

заведения общественного питания работать с 7.00 до 24.00. Также они смогут работать за адресной доставке и на вынос;

размещения посетителей в ресторанах и кафе не более четырех человек за столом и на расстоянии не менее 2 м между столами;

17 февраля Кабмин ввел адаптивный карантин в Украине. С 24 февраля страну снова поделят на четыре карантинные зоны: зеленую, желтую, оранжевую и красную.