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Факты / Украина / Общество
Анастасія Рогожінська |

Адаптивный карантин 2021: список ограничений желтой зоны

С 24 февраля по всей территории Украины будет действовать адаптивный карантин. Однако к распределению на зоны во всех регионах устанавливаются правила смягченной желтой зоны карантина.

Коронавірус, карантин

В соответствии с правилами, в желтой зоне адаптивного карантина запрещается:

  • посещать учреждения соцзащиты, где есть пожилые люди;
  • проводить банкеты в ночных клубах, ресторанах или же кафе;
  • деятельность спортивных и фитнес клубов, которые не обеспечивают размещения посетителей в количестве одного человека на 10 кв. м;
  • проведение массовых мероприятий в школах и университетов в присутствии зрителей;
  • посещение учреждений образования, если на самоизоляции находится более 50% персонала и учащихся;
  • перевозка пассажиров в транспорте в количестве большем, чем мест для сидений.
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Также смягченная зона требует:

  • находиться в общественных местах только в масках;
  • иметь при себе документы, находясь на улице;
  • проведения массовых мероприятий при условии, что для одного человека будут предусматривать 4 кв. м или заполненность зала на 50%;
  • проведения командных спортивных игр в помещении с заполненностью не более 50%;
  • посещения учреждений культуры с заполненностью залов не более 50%;
  • заведения общественного питания работать с 7.00 до 24.00. Также они смогут работать за адресной доставке и на вынос;
  • размещения посетителей в ресторанах и кафе не более четырех человек за столом и на расстоянии не менее 2 м между столами;

17 февраля Кабмин ввел адаптивный карантин в Украине. С 24 февраля страну снова поделят на четыре карантинные зоны: зеленую, желтую, оранжевую и красную.

Фото: Depositphotos

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