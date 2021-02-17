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Факти / Україна / Суспільство
Анастасія Рогожінська |

Адаптивний карантин 2021: список обмежень жовтої зони

З 24 лютого по всій території України діятиме адаптивний карантин. Однак до розподілу на зони в усіх регіонах встановлюються правила пом’якшеної жовтої зони карантину.

Коронавірус, карантин

Відповідно до правил, у жовтій зоні адаптивного карантину забороняється:

  • відвідувати заклади соцзахисту, де є люди похилого віку;
  • проводити банкети у нічних клубах, ресторанах та кафе;
  • діяльність спортивних та фітнес клубів, які не забезпечують розміщення відвідувачів у кількості одна людина на 10 кв. м;
  • проведення масових заходів у школах та університетів у присутності глядачів;
  • відвідування закладів освіти, якщо на самоізоляції перебуває понад 50% персоналу та учнів;
  • перевезення пасажирів в транспорті в кількості більшій, ніж місць для сидінь;
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Також пом’якшена зона вимагає:

  • перебувати в громадських місцях лише у масках;
  • мати при собі документи, перебуваючи на вулиці;
  • проведення масових заходів за умови, якщо для однієї особи передбачатимуть 4 кв. м. або заповненість залу на 50%;
  • проведення командних спортивних ігор у приміщенні з заповненістю не більше 50%;
  • відвідування закладів культури із заповненістю залів не більш, ніж 50%;
  • заклади громадського харчування працювати з 7.00 до 24.00. Також вони зможуть працювати за адресною доставкою і на виніс;
  • розміщення відвідувачів у ресторанах і кафе не більше, ніж чотири людини за одним столом і на відстані не менше 2 м між столами;

17 лютого Кабмін ввів адаптивний карантин в Україні. З 24 лютого країну знову поділять на чотири карантинні зони: зелену, жовту, помаранчеву та червону.

Фото: Depositphotos

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