З 24 лютого по всій території України діятиме адаптивний карантин. Однак до розподілу на зони в усіх регіонах встановлюються правила пом’якшеної жовтої зони карантину.

Відповідно до правил, у жовтій зоні адаптивного карантину забороняється:

відвідувати заклади соцзахисту, де є люди похилого віку;

проводити банкети у нічних клубах, ресторанах та кафе;

діяльність спортивних та фітнес клубів, які не забезпечують розміщення відвідувачів у кількості одна людина на 10 кв. м;

проведення масових заходів у школах та університетів у присутності глядачів;

відвідування закладів освіти, якщо на самоізоляції перебуває понад 50% персоналу та учнів;

перевезення пасажирів в транспорті в кількості більшій, ніж місць для сидінь;

Також пом’якшена зона вимагає:

перебувати в громадських місцях лише у масках;

мати при собі документи, перебуваючи на вулиці;

проведення масових заходів за умови, якщо для однієї особи передбачатимуть 4 кв. м. або заповненість залу на 50%;

проведення командних спортивних ігор у приміщенні з заповненістю не більше 50%;

відвідування закладів культури із заповненістю залів не більш, ніж 50%;

заклади громадського харчування працювати з 7.00 до 24.00. Також вони зможуть працювати за адресною доставкою і на виніс;

розміщення відвідувачів у ресторанах і кафе не більше, ніж чотири людини за одним столом і на відстані не менше 2 м між столами;

17 лютого Кабмін ввів адаптивний карантин в Україні. З 24 лютого країну знову поділять на чотири карантинні зони: зелену, жовту, помаранчеву та червону.