Киевская областная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении организатора и шестерых участников преступной организации, которая с 2016 по 2019 год занималась заказными убийствами.

Следствие считает, что злоумышленники за деньги убили директора ООО Капарол Павла Зможного, директора отдела рекламы Киевского метрополитена Павла Миленького, частного предпринимателя, а также совершили покушение на убийство адвоката, который защищал интересы пострадавших предпринимателей.

— Кроме того, они совместно с гражданином РФ, который находится в розыске, убили общественную активистку Амину Окуевую, а также совершили покушение на убийство на ее мужа, — отметили в пресс-службе Офиса генпрокурора.

Заказчики сейчас находятся в розыске.

Злоумышленникам инкриминируют целый ряд преступлений по ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 28 п.п. 6, 11 ч. 2 ст. 115, ч. 2 ст. 27 п.п. 6, 11, 12, 13 ч. 2 ст. 115, ч. 2 ст. 27 ч. 2 ст. 15 п.п. 6, 11, 12, 13 ч. 2 ст. 115, ч. 3 ст. 28 п.п. 6, 11, 13 ч. 2 ст. 115, ч. 1 ст. 263 УК Украины.

Им грозит пожизненное заключение.

























Массовые заказные убийства: на Киевщине будут судить подозреваемых в расстреле Окуевой / 6 фотографий

Убийство Амины Окуевой

Возле поселка Глеваха Киевской области 30 октября 2017 года автомобиль, в котором находилась Амина Окуева с мужем Адамом Осмаевым, расстреляли. В результате чего Адам получил ранения, а Амина погибла.