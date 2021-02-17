PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина
Євгенія Шапоренко |

Массовые заказные убийства: на Киевщине будут судить подозреваемых в расстреле Окуевой

Киевская областная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении организатора и шестерых участников преступной организации, которая с 2016 по 2019 год занималась заказными убийствами.

Массовые заказные убийства: на Киевщине будут судить подозреваемых в расстреле Окуевой

Следствие считает, что злоумышленники за деньги убили директора ООО Капарол Павла Зможного, директора отдела рекламы Киевского метрополитена Павла Миленького, частного предпринимателя, а также совершили покушение на убийство адвоката, который защищал интересы пострадавших предпринимателей.

— Кроме того, они совместно с гражданином РФ, который находится в розыске, убили общественную активистку Амину Окуевую, а также совершили покушение на убийство на ее мужа, — отметили в пресс-службе Офиса генпрокурора.

Заказчики сейчас находятся в розыске.

Злоумышленникам инкриминируют целый ряд преступлений по ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 28 п.п. 6, 11 ч. 2 ст. 115, ч. 2 ст. 27 п.п. 6, 11, 12, 13 ч. 2 ст. 115, ч. 2 ст. 27 ч. 2 ст. 15 п.п. 6, 11, 12, 13 ч. 2 ст. 115, ч. 3 ст. 28 п.п. 6, 11, 13 ч. 2 ст. 115, ч. 1 ст. 263 УК Украины.

Им грозит пожизненное заключение.

  • Массовые заказные убийства: на Киевщине будут судить подозреваемых в расстреле Окуевой
  • Массовые заказные убийства: на Киевщине будут судить подозреваемых в расстреле Окуевой
  • Массовые заказные убийства: на Киевщине будут судить подозреваемых в расстреле Окуевой
  • Массовые заказные убийства: на Киевщине будут судить подозреваемых в расстреле Окуевой
  • Массовые заказные убийства: на Киевщине будут судить подозреваемых в расстреле Окуевой
  • Массовые заказные убийства: на Киевщине будут судить подозреваемых в расстреле Окуевой
  • Массовые заказные убийства: на Киевщине будут судить подозреваемых в расстреле Окуевой
  • Массовые заказные убийства: на Киевщине будут судить подозреваемых в расстреле Окуевой
  • Массовые заказные убийства: на Киевщине будут судить подозреваемых в расстреле Окуевой
  • Массовые заказные убийства: на Киевщине будут судить подозреваемых в расстреле Окуевой
  • Массовые заказные убийства: на Киевщине будут судить подозреваемых в расстреле Окуевой
  • Массовые заказные убийства: на Киевщине будут судить подозреваемых в расстреле Окуевой
Массовые заказные убийства: на Киевщине будут судить подозреваемых в расстреле Окуевой / 6 фотографий

Убийство Амины Окуевой

Возле поселка Глеваха Киевской области 30 октября 2017 года автомобиль, в котором находилась Амина Окуева с мужем Адамом Осмаевым, расстреляли. В результате чего Адам получил ранения, а Амина погибла.

Фото: Офис генпрокурора

Теги: , ,
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх