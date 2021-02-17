Київська обласна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт щодо організатора та шістьох учасників злочинної організації, яка з 2016 до 2019 років займалася замовними вбивствами.

Слідство вважає, що зловмисники за гроші вбили директора ТОВ Капарол Павла Зможного, директора відділу реклами Київського метрополітену Павла Миленького, приватного підприємця, а також скоїли замах на вбивство адвоката, який захищав інтереси постраждалих підприємців.

– Окрім того, вони спільно з громадянином РФ, який перебуває у розшуку, позбавили життя громадську активістку Аміну Окуєву, а також вчинили замах на вбивство її чоловіка, – зазначили у прес-службі Офісу генпрокурора.

Замовники нині перебувають у розшуку.

Зловмисникам інкримінують цілу низку злочинів: ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 28 п.п. 6, 11 ч. 2 ст. 115, ч. 2 ст. 27 п.п. 6, 11, 12, 13 ч. 2 ст. 115, ч. 2 ст. 27 ч. 2 ст. 15 п.п. 6, 11, 12, 13 ч. 2 ст. 115, ч. 3 ст. 28 п.п. 6, 11, 13 ч. 2 ст. 115, ч. 1 ст. 263 КК України.

Їм загрожує довічне позбавлення волі.























Масові замовні вбивства: на Київщині судитимуть підозрюваних у розстрілі Окуєвої / 6 фотографий

Вбивство Аміни Окуєвої

Біля селища Глеваха Київської області 30 жовтня 2017 року автомобіль, в якому перебувала Аміна Окуєва з чоловіком Адамом Осмаєвим, розстріляли. В результаті чого Адам отримав поранення, а Аміна загинула.