PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна
Євгенія Шапоренко |

Масові замовні вбивства: на Київщині судитимуть підозрюваних у розстрілі Окуєвої

Київська обласна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт щодо організатора та шістьох учасників злочинної організації, яка з 2016 до 2019 років займалася замовними вбивствами.

Масові замовні вбивства: на Київщині судитимуть підозрюваних у розстрілі Окуєвої

Слідство вважає, що зловмисники за гроші вбили директора ТОВ Капарол Павла Зможного, директора відділу реклами Київського метрополітену Павла Миленького, приватного підприємця, а також скоїли замах на вбивство адвоката, який захищав інтереси постраждалих підприємців.

– Окрім того, вони спільно з громадянином РФ, який перебуває у розшуку, позбавили життя громадську активістку Аміну Окуєву, а також вчинили замах на вбивство її чоловіка, – зазначили у прес-службі Офісу генпрокурора.

Замовники нині перебувають у розшуку.

Зловмисникам інкримінують цілу низку злочинів: ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 28 п.п. 6, 11 ч. 2 ст. 115, ч. 2 ст. 27 п.п. 6, 11, 12, 13 ч. 2 ст. 115, ч. 2 ст. 27 ч. 2 ст. 15 п.п. 6, 11, 12, 13 ч. 2 ст. 115, ч. 3 ст. 28 п.п. 6, 11, 13 ч. 2 ст. 115, ч. 1 ст. 263 КК України.

Їм загрожує довічне позбавлення волі.

  • Масові замовні вбивства: на Київщині судитимуть підозрюваних у розстрілі Окуєвої
  • Масові замовні вбивства: на Київщині судитимуть підозрюваних у розстрілі Окуєвої
  • Масові замовні вбивства: на Київщині судитимуть підозрюваних у розстрілі Окуєвої
  • Масові замовні вбивства: на Київщині судитимуть підозрюваних у розстрілі Окуєвої
  • Масові замовні вбивства: на Київщині судитимуть підозрюваних у розстрілі Окуєвої
  • Масові замовні вбивства: на Київщині судитимуть підозрюваних у розстрілі Окуєвої
  • Масові замовні вбивства: на Київщині судитимуть підозрюваних у розстрілі Окуєвої
  • Масові замовні вбивства: на Київщині судитимуть підозрюваних у розстрілі Окуєвої
  • Масові замовні вбивства: на Київщині судитимуть підозрюваних у розстрілі Окуєвої
  • Масові замовні вбивства: на Київщині судитимуть підозрюваних у розстрілі Окуєвої
  • Масові замовні вбивства: на Київщині судитимуть підозрюваних у розстрілі Окуєвої
  • Масові замовні вбивства: на Київщині судитимуть підозрюваних у розстрілі Окуєвої
Масові замовні вбивства: на Київщині судитимуть підозрюваних у розстрілі Окуєвої / 6 фотографий

Вбивство Аміни Окуєвої

Біля селища Глеваха Київської області 30 жовтня 2017 року автомобіль, в якому перебувала Аміна Окуєва з чоловіком Адамом Осмаєвим, розстріляли. В результаті чого Адам отримав поранення, а Аміна загинула.

Фото: Офіс генпрокурора

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка