Прокуратура АР Крым начала уголовное производство из-за проведения силовиками государства-оккупанта ряда одновременных незаконных обысков в семи районах аннексированного полуострова.

Также дело открыли из-за дальнейших задержаний представителей крымскотатарского народа.

В частности, уголовные производства начаты по ч. 2 ст. 162 УК Украины — нарушение неприкосновенности жилища и ч. 2 ст. 146 УК — незаконное лишение свободы.

За указанные незаконные действия украинским законодательством предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.

Обыски в домах крымских татар в Крыму начались в ночь на 17 февраля. Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров сообщил, что Федеральная служба безопасности России пришла с обысками примерно в 04.00 по меньшей мере в пять домов.

Причины своих действий оккупанты не объясняют.

Источник: Прокуратура АР Крым и Севастополя

Фото: Крымская солидарность