Прокуратура АР Крим розпочала кримінальне провадження через проведення силовиками держави-окупанта низки одночасних незаконних обшуків у семи районах анексованого півострова.

Також справу відкрили через подальші затримання представників кримськотатарського народу.

Зокрема, кримінальні провадження розпочаті за ч. 2 ст. 162 КК України – порушення недоторканності житла і ч. 2 ст. 146 КК – незаконне позбавлення волі.

За вказані незаконні дії українським законодавством передбачене покарання у вигляді позбавлення волі терміном до п’яти років.

Обшуки в будинках кримських татар у Криму почалися в ніч на 17 лютого. Глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров повідомив, що Федеральна служба безпеки Росії прийшла з обшуками приблизно о 04.00 щонайменше до п’яти будинків.

Причини своїх дій окупанти не пояснюють.

Джерело: Прокуратура АР Крим та Севастополя

Фото: Кримська солідарність