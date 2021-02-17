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Факти / Україна
Андрій Майдан |

Україна під снігом. Як боролися із заметами та які наслідки такої зими для країни

Якщо уявити, як виглядає Україна з космосу, то це була б одна велика сніжна пляма. Природа, не церемонячись, нагадала українцям, як виглядає справжня зима.

Україна під снігом. Як боролися із заметами та які наслідки такої зими для країни

Захід України засипало найбільше. Дуже швидко у сніговому полоні опинилась Волинь. У Луцьку дороги і тротуари буквально за ніч вкрило півметровим шаром снігу. Громадський транспорт виявився безпорадним. Через замети в області – у рейси не вийшли майже 80 автобусів.

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Подекуди люди самі протоптували собі доріжки. Виїзди з дворів розчищали мешканці будинків. Комунальники просто не справлялись.

Рівненщину 40 годин поспіль заливало крижаним дощем. У першу ніч негоди рятувальники звільняли зі снігових заметів водіїв – витягували вантажівки, пасажирські автобуси та тролейбуси.

В обласному центрі місцева влада навіть зверталася до військових, аби ті допомогли комунальникам. У дворах же мешканці пробивали собі шлях як могли.

Чим більше місто – тим більший сніговий колапс. І столиця відчула це як ніхто. Ще до початку негоди міська влада попередила, що в місто не пускатимуть великі вантажівки. Тож на під’їздах до Києва утворилися кілометрові черги.

Деяких водіїв довелося рятувати зі снігового полону, задіявши бронетранспортери. Всього у столиці розчищати дороги виїхали майже 450 спецавтомобілів.

За їхньою роботою можна було спостерігати навіть онлайн на інтерактивній карті. Кілька сотень комунальників намагались розчистити та посипати тротуари, та все замітало знову і знову.

У Львові снігопад також паралізував транспорт і пішоходів. Місцевим довелося очікувати на маршрутки по півгодини. У першу добу негоди на прибирання снігу вийшло понад тисяча двірників. Гребли сніг до мозолів на руках.

За лопату взявся навіть міський голова. У підсумку на снігове оздоровлення вийшла вся львівська мерія. Кажуть, що це значно раціональніше, ніж закуповувати техніку, яка невідомо коли знадобиться наступного разу.

У Дніпрі сніжна буря на початку тижня змінилась на затяжні дощі. Але потім температура різко впала з +5 градусів до -8. Дороги вмить обледеніли, та ще й припорошились снігом.

Загалом через сніговий циклон постраждали 12 областей України. Найбільший покрив зафіксували в Івано-Франківській області  – 112 см, та Ужгороді  – 87 см.

За даними синоптиків, на Україну насунулась ціла серія південних циклонів, які і влаштували такий апокаліпсис у найбільших містах. Але від чого невесело комунальниким – від того весело дітям та й усім фанатам зимового спорту. На Андріївському узвозі Києва навіть влаштували катання столичні сноубордисти.

Втім, сніжна зима корисна не лише для психологічного здоров’я людини. По-перше, така кількість вологи необхідна річкам, з якими в останні роки просто катастрофа.

Не меншу користь сніг приносить і лісам. Через надзвичайно суху зиму початку 2020 року українські ліси постраждали від пожеж чи не найбільше за незалежної України.

Важким минулий рік видався і для аграріїв. На півдні України через нестачу вологи загинуло від 40% до 70% культурних насаджень.

Також мороз не дає розмножитись шкідливим гризунам та рослинним хворобам. А морозити, за прогнозами синоптиків, найближчий тиждень буде відчутно.

Дистанційне навчання через негоду в Україні

Міністерство освіти і науки України рекомендує організувати дистанційне навчання через складні погодні умови та зниження температури.

Про це йдеться у листі МОН до керівників департаментів освіти та науки обласних, Київської міської державних адміністрацій та керівників закладів загальної середньої освіти.

Також у міністерстві нагадали, що при надзвичайних погодних умовах та надзвичайних ситуаціях засновники закладу освіти можуть самостійно ухвалювати рішення про тимчасову зупинку навчання учнів.

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