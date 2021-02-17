Якщо уявити, як виглядає Україна з космосу, то це була б одна велика сніжна пляма. Природа, не церемонячись, нагадала українцям, як виглядає справжня зима.

Захід України засипало найбільше. Дуже швидко у сніговому полоні опинилась Волинь. У Луцьку дороги і тротуари буквально за ніч вкрило півметровим шаром снігу. Громадський транспорт виявився безпорадним. Через замети в області – у рейси не вийшли майже 80 автобусів.

Подекуди люди самі протоптували собі доріжки. Виїзди з дворів розчищали мешканці будинків. Комунальники просто не справлялись.

Рівненщину 40 годин поспіль заливало крижаним дощем. У першу ніч негоди рятувальники звільняли зі снігових заметів водіїв – витягували вантажівки, пасажирські автобуси та тролейбуси.

В обласному центрі місцева влада навіть зверталася до військових, аби ті допомогли комунальникам. У дворах же мешканці пробивали собі шлях як могли.

Чим більше місто – тим більший сніговий колапс. І столиця відчула це як ніхто. Ще до початку негоди міська влада попередила, що в місто не пускатимуть великі вантажівки. Тож на під’їздах до Києва утворилися кілометрові черги.

Деяких водіїв довелося рятувати зі снігового полону, задіявши бронетранспортери. Всього у столиці розчищати дороги виїхали майже 450 спецавтомобілів.

За їхньою роботою можна було спостерігати навіть онлайн на інтерактивній карті. Кілька сотень комунальників намагались розчистити та посипати тротуари, та все замітало знову і знову.

У Львові снігопад також паралізував транспорт і пішоходів. Місцевим довелося очікувати на маршрутки по півгодини. У першу добу негоди на прибирання снігу вийшло понад тисяча двірників. Гребли сніг до мозолів на руках.

За лопату взявся навіть міський голова. У підсумку на снігове оздоровлення вийшла вся львівська мерія. Кажуть, що це значно раціональніше, ніж закуповувати техніку, яка невідомо коли знадобиться наступного разу.

У Дніпрі сніжна буря на початку тижня змінилась на затяжні дощі. Але потім температура різко впала з +5 градусів до -8. Дороги вмить обледеніли, та ще й припорошились снігом.

Загалом через сніговий циклон постраждали 12 областей України. Найбільший покрив зафіксували в Івано-Франківській області – 112 см, та Ужгороді – 87 см.

За даними синоптиків, на Україну насунулась ціла серія південних циклонів, які і влаштували такий апокаліпсис у найбільших містах. Але від чого невесело комунальниким – від того весело дітям та й усім фанатам зимового спорту. На Андріївському узвозі Києва навіть влаштували катання столичні сноубордисти.

Втім, сніжна зима корисна не лише для психологічного здоров’я людини. По-перше, така кількість вологи необхідна річкам, з якими в останні роки просто катастрофа.

Не меншу користь сніг приносить і лісам. Через надзвичайно суху зиму початку 2020 року українські ліси постраждали від пожеж чи не найбільше за незалежної України.

Важким минулий рік видався і для аграріїв. На півдні України через нестачу вологи загинуло від 40% до 70% культурних насаджень.

Також мороз не дає розмножитись шкідливим гризунам та рослинним хворобам. А морозити, за прогнозами синоптиків, найближчий тиждень буде відчутно.

Дистанційне навчання через негоду в Україні

Міністерство освіти і науки України рекомендує організувати дистанційне навчання через складні погодні умови та зниження температури.

Про це йдеться у листі МОН до керівників департаментів освіти та науки обласних, Київської міської державних адміністрацій та керівників закладів загальної середньої освіти.

Також у міністерстві нагадали, що при надзвичайних погодних умовах та надзвичайних ситуаціях засновники закладу освіти можуть самостійно ухвалювати рішення про тимчасову зупинку навчання учнів.