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Факты / Украина / Общество
Вікторія Гірко |

Дата связана с террором: Минобороны против презентации марок о ВСУ 23 февраля

Минобороны выступает против инициативы Укрпочты представить 23 февраля почтовые марки Вооруженные силы Украины. Сухопутные войска.

призов в армію

В ведомстве объяснили, что эта дата ассоциируется с преступным коммунистическим режимом и днем ​​защитника государства-агрессора Российской Федерации. Кроме того, решение о дате презентации Укрпочта не согласовывала с Минобороны и Вооруженными силами Украины.

— Украина уже давно вычеркнула из календаря неукраинский праздник 23 февраля. У наших воинов появился свой День защитника Украины, который отмечается 14 октября, — заявили в ведомстве.

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Также в Минобороны добавили, что 23 февраля связано с кровавым террором начала ХХ века и нынешней агрессией РФ против Украины.

Ранее в Украине 23 февраля праздновали День защитника отечества или День советской армии. Но с началом российской агрессии празднование этого дня отменили.

В то же время президентским указом было установлено, что День защитника Украины празднуют ежегодно 14 октября.

Источник: Минобороны

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