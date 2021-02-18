Дата пов’язана з терором: Міноборони проти презентації марок про ЗСУ 23 лютого

Міноборони виступає проти ініціативи Укрпошти презентувати 23 лютого поштові марки Збройні сили України. Сухопутні війська.

У відомстві пояснили, що ця дата асоціюється зі злочинним комуністичним режимом та днем захисника держави-агресора Російської Федерації. Крім того, рішення про дату презентації Укрпошта не погоджувала з Міноборони та Збройними силами України.

– Україна вже давно викреслила з календаря неукраїнське свято 23 лютого. У наших воїнів з’явилося своє — День захисника України, яке відзначається 14 жовтня, – заявили у відомстві.

Також у Міноборони додали, що 23 лютого пов’язане з кривавим терором початку ХХ століття та сучасною агресією РФ проти України.

Раніше в Україні 23 лютого святкували День захисника вітчизни або День радянської армії. Але з початком російської агресії святкування цього дня скасували.

Натомість президентським указом було встановлено, що День захисника України святкують щороку 14 жовтня.