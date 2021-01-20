Зарплаты учителей повысят на 20%: Кабмин утвердил тарифную сетку для бюджетников

Правительство утвердило новую тарифную сетку для расчета зарплат работникам бюджетных учреждений.

Об этом во время заседание 20 января сообщил глава Кабмина Денис Шмыгаль.

— Наше решение позволяет увеличить зарплаты учителям в этом месяце на 20%. Решение обеспечено соответствующими средствами, — отметил Денис Шмыгаль.

Должностные оклады (тарифные ставки) бюджетников с 1 января 2021 года рассчитываются из размера оклада работника 1 тарифного разряда — 2 670 грн, с 1 декабря 2021 года — 2 893 грн.

Правительство выделило в этом году на зарплаты учителям почти 100 млрд грн.