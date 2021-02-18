Стали відомі найбільш високооплачувані професії в Україні станом на лютий 2021 року. За результатами дослідження, українські роботодавці найбільше платять представникам ІТ-індустрії, верхівки менеджменту та лікарям.

Перше місце у рейтингу найвищої заробітної плати посіли провідні QA-інженери (інженери з забезпечення якості). Спеціалісти такого фаху мають місячний оклад понад 168, 8 тис. грн.

Найприбутковіші професії в Україні у лютому та зарплати

Провідний QA-інженер – від 168, 8 тис. грн/місяць; Архітектор рішень (людина, яка відповідає за проектування додатків і сервісів) – від 145 тис. грн/місяць; Продакт-менежер (очолює вихід нового продукту на ринок) – від 136,1 тис. грн/місяць; Java-розробник на рівні Senior (створює складні застосунки) – від 125,4 тис. грн/місяць; Бізнес-аналітик – від 112,5 тис. грн; Аналітик Big Data (вивчає великі обсяги інформації та на їх основі формує рішення) – від 111, 4 тис. грн/місяць; Генеральний директор – від 110 тис. грн/місяць; Full Stack.NET-розробник (універсальний програміст) – від 106 570 грн/місяць; Лікар-анестезіолог – від 100 тис. грн/місяць; Директор з продажу – від 100 тис. грн/місяць.

Рейтинг був складений на основі аналізу вакансій на шести платформах з пошуку роботи аналітиками сайту GorodRabot.com.ua

В Україні підвищать зарплату вчителям

В Україні зростуть зарплати вчителів на 20%. Уряд затвердив нові тарифи щодо зарплат для бюджетних установ. На виплати вчителям цього року було виділено 100 млрд грн.

Джерело: GorodRabot.com.ua