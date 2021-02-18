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Факти / Україна / Суспільство
Людмила Богданова |

Хто заробив у лютому найбільше: 10 найприбутковіших професій

Стали відомі найбільш високооплачувані професії в Україні станом на лютий 2021 року. За результатами дослідження, українські роботодавці найбільше платять представникам ІТ-індустрії, верхівки менеджменту та лікарям.

офіс, жінка, робота

Перше місце у рейтингу найвищої заробітної плати посіли провідні QA-інженери (інженери з забезпечення якості). Спеціалісти такого фаху мають місячний оклад понад 168, 8 тис. грн.

Найприбутковіші професії в Україні у лютому та зарплати

  1. Провідний QA-інженер – від 168, 8 тис. грн/місяць;
  2. Архітектор рішень (людина, яка відповідає за проектування додатків і сервісів) – від 145 тис. грн/місяць;
  3. Продакт-менежер (очолює вихід нового продукту на ринок) – від 136,1 тис. грн/місяць;
  4. Java-розробник на рівні Senior (створює складні застосунки) – від 125,4 тис. грн/місяць;
  5. Бізнес-аналітик – від 112,5 тис. грн;
  6. Аналітик Big Data (вивчає великі обсяги інформації та на їх основі формує рішення) – від 111, 4 тис. грн/місяць;
  7. Генеральний директор – від 110 тис. грн/місяць;
  8. Full Stack.NET-розробник (універсальний програміст) – від 106 570 грн/місяць;
  9. Лікар-анестезіолог – від 100 тис. грн/місяць;
  10. Директор з продажу – від 100 тис. грн/місяць.

Рейтинг був складений на основі аналізу вакансій на шести платформах з пошуку роботи аналітиками сайту GorodRabot.com.ua

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Джерело: GorodRabot.com.ua

Фото: Pixabay

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