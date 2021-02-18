Правительство внесло правки в постановление о карантине, добавив религиозные организации к категории потребителей, которые в период с 1 февраля по 31 марта 2021 года будут платить за газ 6,99 грн за кубометр.

Об этом говорится в постановлении Кабмина от 17 февраля 2021 №104 на правительственном портале.

— Установить с 1 февраля 2021 года на период действия карантина, но не дольше, чем до 31 марта 2021 года, предельную цену на природный газ по договорам поставки между религиозными организациями и поставщиками (кроме объемов, используемых для производства производственно-коммерческой деятельности религиозных организаций) на уровне, установленном для бытовых потребителей, — говорится в документе.

На время карантина, с 1 февраля и до окончания отопительного сезона, Кабмин установил цену на газ для бытовых потребителей на уровне 6,99 грн за кубометр.

Поставщики газа не имеют права повышать стоимость выше этой отметки.

В то же время газопоставляющая компания Нафтогаз Украины установила цену газа для населения на февраль в размере 6,86 грн за кубический метр.