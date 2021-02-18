Уряд вніс правки до постанови про карантин, додавши релігійні організації до категорії споживачів, які у період з 1 лютого до 31 березня 2021 року платитимуть за газ 6,99 грн за кубометр.

Про це йдеться в постанові Кабміну від 17 лютого 2021 року №104 на урядовому порталі.

– Встановити з 1 лютого 2021 року на період дії карантину, але не довше ніж до 31 березня 2021 року, граничну ціну на природний газ за договорами постачання між релігійними організаціями та постачальниками (крім обсягів, що використовуються для провадження виробничо-комерційної діяльності релігійних організацій) на рівні, встановленому для побутових споживачів, – йдеться у документі.

На час карантину, з 1 лютого і до закінчення опалювального сезону, Кабмін встановив ціну на газ для побутових споживачів на рівні 6,99 грн за кубометр.

Постачальники газу не мають права підвищувати вартість вище цієї позначки.

Водночас газопостачальна компанія Нафтогаз України встановила ціну газу для населення на лютий у розмірі 6,86 грн за кубічний метр.