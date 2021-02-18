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Факты / Украина / Политика
Євгенія Шапоренко |

Порошенко купил телеканал Прямой

Экс-президент Украины и народный депутат от ЕС Петр Порошенко заявил, что стал официальным владельцем телеканала Прямой.

Порошенко купил телеканал Прямой

Об этом Порошенко заявил в эфире уже своего телеканала Прямой.

— Два часа назад мы подписали соглашение, я заплатил большие деньги. Миллионы и миллионы, чтобы покрыть долги канала. Конечный бенефициарный владелец Прямого канала изменился — им является структура Prime Assets Capital, которая на 100% принадлежит Порошенко Петру Алексеевичу, — заявил депутат.

Прямой — украинский информационный телеканал. Его создали в августе 2017 года на базе телеканала Тонис.

С мая 2017 года до сегодня единоличным владельцем телеканала был украинский политик, экс-регионал Владимир Макеенко.

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