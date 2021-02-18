Порошенко купив телеканал Прямий

Екс-президент України і народний депутат від ЄС Петро Порошенко заявив, що став офіційним власником телеканалу Прямий.

Про це Порошенко заявив в ефірі вже свого телеканалу Прямий.

– Дві години тому ми підписали угоду, я заплатив великі гроші. Мільйони і мільйони, щоб закрити борги каналу. Кінцевий бенефіціарний власник Прямого каналу змінився – їм є структура Prime Assets Capital, яка на 100% належить Порошенку Петру Олексійовичу, – заявив депутат.

Прямий — український інформаційний телеканал. Його створили у серпні 2017 року на базі телеканалу Тоніс.

З травня 2017 року до сьогодні одноосібним власником телеканалу був український політик, екс-регіонал Володимир Макеєнко.