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Факти / Україна / Політика
Євгенія Шапоренко |

Порошенко купив телеканал Прямий

Екс-президент України і народний депутат від ЄС Петро Порошенко заявив, що став офіційним власником телеканалу Прямий.

Порошенко купив телеканал Прямий

Про це Порошенко заявив в ефірі вже свого телеканалу Прямий.

– Дві години тому ми підписали угоду, я заплатив великі гроші. Мільйони і мільйони, щоб закрити борги каналу. Кінцевий бенефіціарний власник Прямого каналу змінився – їм є структура Prime Assets Capital, яка на 100% належить Порошенку Петру Олексійовичу, – заявив депутат.

Прямий — український інформаційний телеканал. Його створили у серпні 2017 року на базі телеканалу Тоніс.

З травня 2017 року до сьогодні одноосібним власником телеканалу був український політик, екс-регіонал Володимир Макеєнко.

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