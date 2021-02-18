На початку адаптивного карантину, який діятиме в Україні з 22 лютого, Київ перебуватиме в жовтій зоні, але через тиждень ситуація може змінитися.

Про це заявив голова Держпотребслужби Києва Олег Рубан.

За його словами, надалі столиця перейде до помаранчевої зони у зв’язку з природним зростанням захворюваності на коронавірус.

– Якщо говорити сьогодні – це жовта зона. Якщо говорити про наступний тиждень, то це буде помаранчева зона, – зазначив він.

Рубан сказав, що рішення щодо зон ухвалюватиметься щотижня.

На засіданні 17 лютого Кабмін ухвалив рішення про продовження адаптивного карантину в Україні до 30 квітня 2021 року.

Водночас з 22 лютого країну знову поділять на чотири карантинні зони: зелену, жовту, помаранчеву та червону.

На всій території України запроваджуються правила жовтої зони.