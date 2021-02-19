Довыборы в Раду: Вирастюк подал документы в ЦИК

Кандидат в народные депутаты от партии Слуга народа спортсмен Василий Вирастюк подал документы в Центральную избирательную комиссию.

Вирастюк баллотируется на промежуточные выборы в 87-м одномандатном избирательном округе, к которому закреплено 117 населенных пунктов.

Спортсмен отметил, что планирует заехать в каждую местность, чтобы понять проблематику всех регионов.

Он также рассказал, что намерен уделить внимание вопросам ветеранского спорта. В частности кандидат планирует популяризировать реабилитацию через физическую культуру и спорт. По его словам, именно эта отрасль может наилучшим образом помочь ветеранам адаптироваться к повседневной жизни.

Выборы в Верховную Раду

Довыборы в Верховную Раду IX созыва назначили на 28 марта 2021 года. В этот день голосования пройдет в Ивано-Франковской области.

Народного депутата Зиновия Андреевича, который выиграл выборы в 87 избирательном округе от партии Слуга народа, впоследствии избрали мэром города Надворная Ивано-Франковской области. Именно по этой причине назначили довыборы народных депутатов в Верховную Раду.

Фото: Василий Вирастюк