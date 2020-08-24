Во время празднования 29-й годовщины Независимости, президент Владимир Зеленский вручил ряд государственных наград Украины.
В частности, он предоставил почетное звание Заслуженный артист Украины белорусскому исполнителю Сергею Михалку и певцу Михаилу Фоме, более известному как DZIDZIO.
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Среди военных награды получили:
- Василий Приходченко, старший солдат:
- Александр Рапута, старший лейтенант;
- Роман Малышкин, майор;
- Сергей Кулясов, полковник;
- Сергей Кисленських, майор полиции;
- Андрей Гнатов, полковник;
- Григорий Федик, старший прапорщик;
- Александр Гордузенко, старший мичман;
- Андрей Кобильчук, майор;
- Андрей Кузьменко, солдат;
- Александр Черний, старший прапорщик;
- Степан Губчишин, старший сержант;
- Владимир Сотников, капитан полиции;
- Виталий Олейник, младший сержант запаса.
- Марк Витренко, старший солдат запаса;
- Ольга Робчук, подполковник медицинской службы.
Заслуженным работником физкультуры и спорта стал силач Василий Вирастюк.
Заслуженного учителя Украины получил львовский математик Николай Петрунив.
Отличие Заслуженного врача Украины получил Андрей Токарский — врач Львовской больницы скорой медицинской помощи.
Также Зеленский объявил о создании двух новых премий:
- имени Бориса Патона — за вклад в развитие науки;
- имени Мирослава Скорика — за вклад в развитие музыкального искусства.
Празднование Дня Независимости 2020
Президент Владимир Зеленский во время выступления на торжественном праздновании Дня Независимости вспомнил о перемирии на Донбассе, аннексированом Крыме и борьбе с коронавирусом.
Торжества состоялись на Софиевской площади в центре Киева.