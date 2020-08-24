Во время празднования 29-й годовщины Независимости, президент Владимир Зеленский вручил ряд государственных наград Украины.

В частности, он предоставил почетное звание Заслуженный артист Украины белорусскому исполнителю Сергею Михалку и певцу Михаилу Фоме, более известному как DZIDZIO.

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Среди военных награды получили:

Василий Приходченко, старший солдат:

Александр Рапута, старший лейтенант;

Роман Малышкин, майор;

Сергей Кулясов, полковник;

Сергей Кисленських, майор полиции;

Андрей Гнатов, полковник;

Григорий Федик, старший прапорщик;

Александр Гордузенко, старший мичман;

Андрей Кобильчук, майор;

Андрей Кузьменко, солдат;

Александр Черний, старший прапорщик;

Степан Губчишин, старший сержант;

Владимир Сотников, капитан полиции;

Виталий Олейник, младший сержант запаса.

Марк Витренко, старший солдат запаса;

Ольга Робчук, подполковник медицинской службы.

Заслуженным работником физкультуры и спорта стал силач Василий Вирастюк.

Заслуженного учителя Украины получил львовский математик Николай Петрунив.

Отличие Заслуженного врача Украины получил Андрей Токарский — врач Львовской больницы скорой медицинской помощи.

Также Зеленский объявил о создании двух новых премий:

имени Бориса Патона — за вклад в развитие науки;

имени Мирослава Скорика — за вклад в развитие музыкального искусства.

Празднование Дня Независимости 2020

Президент Владимир Зеленский во время выступления на торжественном праздновании Дня Независимости вспомнил о перемирии на Донбассе, аннексированом Крыме и борьбе с коронавирусом.

Торжества состоялись на Софиевской площади в центре Киева.