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Факты / Украина / Общество

DZIDZIO, Вирастюк и военные: кому Зеленский вручил государственные награды

Во время празднования 29-й годовщины Независимости, президент Владимир Зеленский вручил ряд государственных наград Украины.

В частности, он предоставил почетное звание Заслуженный артист Украины белорусскому исполнителю Сергею Михалку и певцу Михаилу Фоме, более известному как DZIDZIO.

Читайте: Празднование Дня Независимости в Киеве на Софиевской площади (ТРАНСЛЯЦИЯ)

Среди военных награды получили:

  • Василий Приходченко, старший солдат:
  • Александр Рапута, старший лейтенант;
  • Роман Малышкин, майор;
  • Сергей Кулясов, полковник;
  • Сергей Кисленських, майор полиции;
  • Андрей Гнатов, полковник;
  • Григорий Федик, старший прапорщик;
  • Александр Гордузенко, старший мичман;
  • Андрей Кобильчук, майор;
  • Андрей Кузьменко, солдат;
  • Александр Черний, старший прапорщик;
  • Степан Губчишин, старший сержант;
  • Владимир Сотников, капитан полиции;
  • Виталий Олейник, младший сержант запаса.
  • Марк Витренко, старший солдат запаса;
  • Ольга Робчук, подполковник медицинской службы.

Заслуженным работником физкультуры и спорта стал силач Василий Вирастюк.

Заслуженного учителя Украины получил львовский математик Николай Петрунив.

Отличие Заслуженного врача Украины получил Андрей Токарский — врач Львовской больницы скорой медицинской помощи.

Также Зеленский объявил о создании двух новых премий:

  • имени Бориса Патона — за вклад в развитие науки;
  • имени Мирослава Скорика — за вклад в развитие музыкального искусства.

Празднование Дня Независимости 2020

Президент Владимир Зеленский во время выступления на торжественном праздновании Дня Независимости вспомнил о перемирии на Донбассе, аннексированом Крыме и борьбе с коронавирусом.

Торжества состоялись на Софиевской площади в центре Киева.

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