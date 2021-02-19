Довибори у Раду: Вірастюк подав документи до ЦВК

Кандидат у народні депутати від партії Слуга народу спортсмен Василь Вірастюк подав документи до Центральної виборчої комісії.

Вірастюк балотується на проміжні вибори у 87-му одномандатному виборчому окрузі, до якого закріплено 117 населених пунктів.

Спортсмен зазначив, що планує заїхати до кожної місцевості, щоб зрозуміти проблематику всіх регіонів.

Він також розповів, що має намір приділити увагу питанням ветеранського спорту. Зокрема кандидат планує популяризувати реабілітацію через фізичну культуру та спорт. За його словами, саме ця галузь може найкращим чином допомогти ветеранам адаптуватися до повсякденного життя.

Вибори до Верховної Ради

Довибори до Верховної Ради IX скликання призначили на 28 березня 2021 року. У цей день голосування пройде в Івано-Франківській області.

Народного депутата Зіновія Андрійовича, який виграв вибори у 87 виборчому окрузі від партії Слуга народу, згодом обрали мером міста Надвірна Івано-Франківської області. Саме з цієї причини призначили довибори народних депутатів до Верховної Ради.

Фото: Василь Вірастюк