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Факти / Україна
Оксана Доротюк |

МАУ в березні відновить низку міжнародних рейсів (СПИСОК)

Міжнародні авіалінії України з 1 березня 2021 року відновлять низку рейсів, які були скасовані через карантинні обмеження.

МАУ

На початку березня МАУ планує відновити рейси з Києва до Женеви та Праги, а наприкінці березня – з Києва до Ларнаки, Вільнюса, Барселони та Кишинева.

Також авіакомпанія анонсувала відновлення сполучення між Одесою та Стамбулом.

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Додатково МАУ виконає рейси за маршрутами:

  • Київ – Делі (25 лютого, 5 березня, 13 березня та 18 березня);
  • Київ – Ташкент (28 лютого, 10 березня, 21 березня та 31 березня, зворотний рейс наступного дня).

У березні компанія планується також збільшити частоту польотів до щоденної (сім разів на тиждень) на маршрутах із Києва до Амстердама, Парижа, Мілана, Тбілісі, Єревана і Тель-Авіва.

За даними авіакомпанії МАУ, у 2021 році планується поступове відновлення оригінальної мережі маршрутів. Зокрема, з початку літнього сезону-2021 планується запуск рейсів за 43 міжнародними та сімома внутрішніми маршрутами, що дасть змогу відновити повноцінне авіаційне сполучення з регіонів України з численними країнами Європи через хаб у аеропорту Бориспіль.

Wizz Air

З 11 червня угорська авіакомпанія Wizz Air запускає новий рейс Бургас – Київ – Бургас.

Wizz Air вирішила відкрити повітряний маршрут через нову сезонну базу в Бургасі (Болгарія). Авіакомпанія виконуватиме рейси за цим маршрутом щопонеділка, щосереди та щоп’ятниці.

Джерело: МАУ

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