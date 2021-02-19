Президент Украины Владимир Зеленский начал конкурс по избранию кандидатов на должность судьи Европейского суда по правам человека от Украины.
В конкурсную комиссию войдут специалисты в области международного права, которые имеют высокую квалификацию и большой опыт работы.
Чтобы стать кандидатом на должность судьи Европейского суда по правам человека от Украины, нужно:
- быть гражданином Украины с высокими моральными качествами,
- иметь высшее юридическое образование не ниже степени магистра (или приравненное к нему высшее образование по образовательно-квалификационному уровню специалиста),
- иметь опыт работы в сфере права и/или стаж научной или научно-педагогической деятельности в этой сфере или в области защиты прав человека и основных свобод не менее 10 лет,
- основательно знать положения Конвенции о защите прав человека и основных свобод, протоколы к ней и практику Европейского суда по правам человека,
- свободно владеть одним из официальных языков Совета Европы (английским или французским).
Кандидатом не может быть человек, который:
- на момент подачи документов для участия в конкурсе достиг 65 лет;
- признан судом недееспособным;
- имеет хронические психические или другие заболевания, препятствующие выполнению обязанностей судьи;
- имеет непогашенную судимость или подвергался в течение последнего года административному взысканию за правонарушение, связаное с коррупцией.
Объявление о проведении конкурса конкурсная комиссия разместит в двухнедельный срок в общегосударственных печатных СМИ и на сайте президента.
Конкурс будет состоять из проверки уровня владения официальными языками Совета Европы и собеседования.
Трех кандидатов для избрания судьей Европейского суда по правам человека от Украины конкурсная комиссия выберет открытым голосованием большинством голосов.
О результатах сообщат президенту, а затем МИД подаст список претендентов в Совет Европы.
Нарушение прав участников Евромайдана
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) вынес решение по пяти искам граждан Украины против государства о нарушении прав участников Евромайдана.
По всем искам судьи ЕСПЧ признали, что права украинцев, гарантированные Конвенцией о защите прав человека и основных свобод, были нарушены.