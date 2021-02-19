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Факты / Украина
Тетяна Забожко |

Зеленский создал комиссию по отбору судьи ЕСПЧ от Украины

Президент Украины Владимир Зеленский начал конкурс по избранию кандидатов на должность судьи Европейского суда по правам человека от Украины.

Зеленський

В конкурсную комиссию войдут специалисты в области международного права, которые имеют высокую квалификацию и большой опыт работы.

Чтобы стать кандидатом на должность судьи Европейского суда по правам человека от Украины, нужно:

  • быть гражданином Украины с высокими моральными качествами,
  • иметь высшее юридическое образование не ниже степени магистра (или приравненное к нему высшее образование по образовательно-квалификационному уровню специалиста),
  • иметь опыт работы в сфере права и/или стаж научной или научно-педагогической деятельности в этой сфере или в области защиты прав человека и основных свобод не менее 10 лет,
  • основательно знать положения Конвенции о защите прав человека и основных свобод, протоколы к ней и практику Европейского суда по правам человека,
  • свободно владеть одним из официальных языков Совета Европы (английским или французским).

Кандидатом не может быть человек, который:

  • на момент подачи документов для участия в конкурсе достиг 65 лет;
  • признан судом недееспособным;
  • имеет хронические психические или другие заболевания, препятствующие выполнению обязанностей судьи;
  • имеет непогашенную судимость или подвергался в течение последнего года административному взысканию за правонарушение, связаное с коррупцией.

Объявление о проведении конкурса конкурсная комиссия разместит в двухнедельный срок в общегосударственных печатных СМИ и на сайте президента.

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Конкурс будет состоять из проверки уровня владения официальными языками Совета Европы и собеседования.

Трех кандидатов для избрания судьей Европейского суда по правам человека от Украины конкурсная комиссия выберет открытым голосованием большинством голосов.

О результатах сообщат президенту, а затем МИД подаст список претендентов в Совет Европы.

Нарушение прав участников Евромайдана

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) вынес решение по пяти искам граждан Украины против государства о нарушении прав участников Евромайдана.

По всем искам судьи ЕСПЧ признали, что права украинцев, гарантированные Конвенцией о защите прав человека и основных свобод, были нарушены.

Источник: Офис президента

Фото: Офис президента

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