Глава ГМС Соколюк и Анастасия Зинченко поженились

Глава Государственной Миграционной службы Украины Максим Соколюк и Анастасия Зинченко официально поженились.

В народе девушка известна тем, что не оставила свою собачку в Ухане и поэтому не смогла уехать из Китая в начале пандемии коронавируса.

Максим Соколюк на своей странице в Facebook опубликовал свадебные фотографии в посте, который подписал одним словом люблю и символической датой для молодоженов.

На торжественную дату чиновник надел черный костюм с однотонным галстуком и белой рубашкой. Зинченко позирует на снимке со своим мужем в платье телесного цвета с открытыми плечами.

История отношений

Соколюк организовал возвращение Анастасии в родной Херсон, когда девушка не могла оставить своего питомца в Китае и поэтому осталась в стране в начале пандемии коронавируса.

Вскоре чиновник предложил избраннице переехать в Киев. Мужчина был женат, однако весной подал на развод, а летом суд официально расторг брак с его бывшей женой. Максим Соколюк старше Анастасии Зинченко на 20 лет.

Соколюк и Зинченко застряли на Занзибаре

Неделю назад Председатель ГМС Украины Максим Соколюк и его избранница Анастасия Зинченко несколько суток не могли вылететь из Занзибара в Украину.

Вместе с ними в такую ​​же беду попали около 180 украинцев, которые не могли вылететь из-за неисправности самолета.

Пассажиры рейса PQ 1972 Занзибар — Анталия — Киев должны были вылететь в Киев днем ​​13 февраля. Они ехали на автобусе к самолету, но потом он развернулся и всех высадили.

Фото: Максим Соколюк