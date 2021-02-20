Голова ДМС Соколюк та Анастасія Зінченко одружилися

Голова Державної Міграційної служби України Максим Соколюк та Анастасія Зінченко офіційно одружилися.

У народі дівчина відома тим, що не залишила свою собачку в Ухані та через це не змогла виїхати з Китаю на початку пандемії коронавірусу.

Максим Соколюк на своїй сторінці в Facebook опублікував весільні фотографії у пості, який підписав одним словом кохаю та символічною датою для молодят.

На урочисту дату чиновник вдягнув чорний костюм з однотонною краваткою та білою сорочкою. Зінченко позує на знімку зі своїм чоловіком у сукні тілесного кольору з відкритими плечима.

Історія стосунків

Соколюк організував повернення Анастасії в рідний Херсон, коли дівчина не могла залишити свого домашнього улюбленця у Китаї та через це залишилася у країні на початку пандемії коронавірусу.

Згодом чиновник запропонував обраниці переїхати до Києва. Чоловік був одружений, проте навесні подав на розлучення, а влітку суд офіційно розірвав шлюб з його колишньою дружиною. Максим Соколюк старший за Анастасію Зінченко на 20 років.

Соколюк та Зінченко застрягли на Занзібарі

Тиждень тому Голова ДМС України Максим Соколюк та його обраниця Анастасія Зінченко декілька діб не могли вилетіти із Занзібару до України.

Разом з ними у таку ж халепу потратили близько 180 українців, які не могли вилетіти через несправність літака.

Пасажирів рейсу PQ 1972 Занзібар – Анталія – Київ мали вилетіти до Києва вдень 13 лютого. Вони їхали на автобусі до літака, але потім він розвернувся та всіх висадили.

Фото: Максим Соколюк