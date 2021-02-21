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Факты / Украина
Ольга Тетеріна |

Наступление на свободу слова: Украина осудила репрессии против журналистов в Беларуси

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба и министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко выразили возмущение притеснениями и репрессиями против журналистов в Республике Беларусь.

Дмитрий Кулеба

Министры отметили, что весь демократический мир признает средства массовой информации четвертой властью и не вмешивается в их профессиональную деятельность, наступление на свободу слова, жизни и здоровья журналистов в Беларуси открыто нарушает эти базовые принципы.

— Украина решительно стоит на защите демократии и свободы журналистской деятельности и вместе с международным сообществом осуждает наступление белорусских властей на представителей СМИ, — заявили в министерстве иностранных дел.

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Также Кулеба и Ткаченко добавили, что особое беспокойство вызывает деструктивная деятельность России, с использованием своей армии пропагандистов полностью узурпировал информационное пространство Беларуси, лишив белорусов права на свободный доступ к различным источникам информации.

В Беларуси осудили журналистов

В Минске суд приговорил к двум годам лишения свободы в колонии журналистов польского телеканала Белсат за прямой эфир акции протеста.

15 ноября 2020 года польские журналисты Дарья Чульцова и Екатерина Бахвалова в течении пяти часов вели стрим из квартиры на Площади перемен в Минске, куда люди пришли почтить память оппозиционера Романа Бондаренко, погибшего из-за жестокого избиения силовиков.

По версии следствия, женщины через якобы озвученную информацию на так называемых деструктивных аккаунтах в соцсетях собрали протестующих на митинг. Их обвиняют в действиях, которые якобы грубо нарушают общественный порядок.

Источник: МИД

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