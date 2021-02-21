Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба і міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко висловили обурення утисками та репресіями проти журналістів у Республіці Білорусь.

Міністри зазначили, що весь демократичний світ визнає засоби масової інформації четвертою владою та не втручається у їхню професійну діяльність, наступ на свободу слова, життя та здоров’я журналістів у Білорусі відкрито порушує ці базові принципи.

– Україна рішуче стоїть на захисті демократії і свободи журналістської діяльності та разом із міжнародним співтовариством засуджує наступ білоруської влади на представників ЗМІ, – заявили у міністерстві закордонних справ.

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Також Кулеба та Ткаченко додали, що особливе занепокоєння викликає деструктивна діяльність Росії, яка з використанням своєї армії пропагандистів повністю узурпувала інформаційний простір Білорусі, позбавивши білорусів права на вільний доступ до різних джерел інформації.

У Білорусі засудили журналістів

У Мінську суд засудив до двох років позбавлення волі в колонії журналістів польського телеканалу Белсат за прямий ефір акції протесту.

15 листопада 2020 року польські журналісти Дарина Чульцова та Катерина Бахвалова протягом п’яти годин вели стрім з квартири на Площі змін у Мінську, куди люди прийшли вшанувати пам’ять опозиціонера Романа Бондаренка, який загинув через жорстоке побиття силовиків.

За версією слідства, жінки через нібито озвучення інформації з так званих деструктивних акаунтів в соцмережах зібрали учасників протесту на мітинг. Їх обвинувачують в діях, які нібито грубо порушують громадський порядок.