Михаил Терентьев поделился планами превращения пустырей в зеленые пространства

Вопросы создания зеленых зон для отдыха жителей столицы постоянно поднимаются на земельной комиссии Киевсовета.

Об этом рассказал председатель комиссии Киевского городского совета по вопросам архитектуры, градостроительства и земельных отношений Михаил Терентьев.

— Я всегда за то, чтобы как можно больше заброшенных участков превращались в ухоженные зеленые пространства для отдыха, — отметил Тереньев.

По его словам, это становится возможным, когда Киевзеленстрой берет такие участки на свой баланс и затем осуществляет благоустройство территории и содержание зеленых насаждений.

— Как председатель земельной комиссии, я инициирую эти вопросы во время формирования повестки дня, — уточнил глава комиссии Киевсовета.

Увеличение штрафов за загрязнение земель

В Украине увеличились штрафы за загрязнение земельных ресурсов. 12 января вступил в силу законопроект, согласно которому сумма денежного взыскания за сильное загрязнение увеличится в 4-6 раз.

Если засорение территории средней тяжести, стоимость возрастет в 2-3 раза. В 2020 году Государственная экологическая инспекция оштрафовала нарушителей на более 500 млн грн.

Средства, полученные в результате штрафов, использовались для восстановления поврежденных земельных ресурсов.

Источник: Kiev24