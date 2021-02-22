Михаил Терентьев поделился планами превращения пустырей в зеленые пространства

Вопросы создания зеленых зон для отдыха жителей столицы постоянно поднимаются на земельной комиссии Киевсовета.
Об этом рассказал председатель комиссии Киевского городского совета по вопросам архитектуры, градостроительства и земельных отношений Михаил Терентьев.
— Я всегда за то, чтобы как можно больше заброшенных участков превращались в ухоженные зеленые пространства для отдыха, — отметил Тереньев.
По его словам, это становится возможным, когда Киевзеленстрой берет такие участки на свой баланс и затем осуществляет благоустройство территории и содержание зеленых насаждений.
— Как председатель земельной комиссии, я инициирую эти вопросы во время формирования повестки дня, — уточнил глава комиссии Киевсовета.
Увеличение штрафов за загрязнение земель
В Украине увеличились штрафы за загрязнение земельных ресурсов. 12 января вступил в силу законопроект, согласно которому сумма денежного взыскания за сильное загрязнение увеличится в 4-6 раз.
Если засорение территории средней тяжести, стоимость возрастет в 2-3 раза. В 2020 году Государственная экологическая инспекция оштрафовала нарушителей на более 500 млн грн.
Средства, полученные в результате штрафов, использовались для восстановления поврежденных земельных ресурсов.
Источник: Kiev24