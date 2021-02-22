Михайло Терентьєв поділився планами перетворення пустирів у зелені простори

Питання створення зелених зон для відпочинку жителів столиці постійно піднімаються на земельній комісії Київради.

Про це розповів голова комісії Київської міської ради з питань архітектури, містобудування та земельних відносин Михайло Терентьєв.

– Я завжди за те, щоб якомога більше занедбаних ділянок перетворювалися в доглянуті зелені простори для відпочинку, – зазначив Терентьєв.

За його словами, це стає можливим, коли Київзеленбуд бере такі ділянки на свій баланс і потім здійснює благоустрій території та утримання зелених насаджень.

– Як голова земельної комісії, я ініціюю ці питання під час формування порядку денного, – уточнив глава комісії Київради.

Збільшення штрафів за забруднення земель

В Україні збільшилися штрафи за забруднення земельних ресурсів. 12 січня набрав чинності законопроект, відповідно до якого сума грошового стягнення за сильне забруднення збільшиться у 4-6 разів.

Якщо засмічення території середньої важкості, вартість зросте у 2-3 рази. За 2020 рік Державна екологічна інспекція оштрафувала порушників на понад 500 млн грн.

Кошти, отримані внаслідок штрафів, використовувалися для відновлення пошкоджених земельних ресурсів.

Джерело: Kiev24