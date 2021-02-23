За минулу добу в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано 11 порушень режиму припинення вогню.

Поблизу населеного пункту Авдіївка бойовики відкривали вогонь з гранатометів різних систем та стрілецької зброї. Внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець загинув, ще один воїн – дістав осколкових поранень.

Неподалік Водяного, що на Приазов’ї, російсько-окупаційні війська вели прицільний вогонь з мінометів 82-го калібру, гранатометів різних систем, а також великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. На цьому ж напрямку ворог здійснив дистанційне мінування місцевості за допомогою ПОМ-2, використавши близько двох десятків мін.

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В передмісті Мар’їнки збройні формування РФ відкрили неприцільний вогонь з ручного протитанкового гранатомета, а біля Первомайського – зі стрілецької зброї.

Поблизу Південного бойовики вели прицільний вогонь з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Внаслідок обстрілу дістав поранення один військовослужбовець. Воїну оперативно надано медичну допомогу та госпіталізували.

Від початку поточної доби, 23 лютого, було зафіксовано три порушення режиму припинення вогню.

Неподалік населеного пункту Зайцеве, російсько-окупаційні війська здійснили обстріл українських позицій з мінометів 82-го калібру та станкових протитанкових гранатометів. Внаслідок обстрілу один військовослужбовець загинув, ще один воїн – отримав осколкові поранення.

Поблизу Красногорівки збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь з мінометів 120-го калібру, а в передмісті Авдіївки – зі станкових протитанкових гранатометів.

Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ.

Доба на Донбасі

За добу на Донбасі, 21 лютого, бойовики один раз порушили режим припинення вогню.

Поблизу населеного пункту Світлодарськ бойовики здійснили декілька прицільних пострілів у бік українських позицій зі снайперської зброї.