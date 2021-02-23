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Факты / Украина / Общество
Анастасія Дячкіна |

В Украине зарегистрировали вакцину Oxford/AstraZeneca

В Украине в понедельник зарегистрировали вакцину Oxford/AstraZeneca (Covishield) для экстренного медицинского применения против Covid-19.

Вакцина від Covid-19

Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

Замминистра здравоохранения Ярослав Кучер в ходе пресс-брифинга в Киеве во вторник сообщил, что вакцина прибудет в Украину в первой половине дня 23 февраля.

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Ранее вакцину Oxford/AstraZeneca для экстренного применения уже одобрила Всемирная организация здравоохранения, также разрешение на ее использование дали Великобритания, ЕС и Индия.

Oxford/AstraZeneca (Covishield) подали на регистрацию в Государственный экспертный центр Министерства здравоохранения 15 февраля. В Украине действует закон, который упрощает процедуру регистрации вакцин от коронавируса и сокращает ее до пяти рабочих дней.

Фото: Pixabay

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