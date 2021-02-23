В Україні зареєстрували вакцину Oxford/AstraZeneca

В Україні в понеділок зареєстрували вакцину Oxford/AstraZeneca (Covishield) для екстреного медичного застосування проти Covid-19.

Про це повідомила прес-служба Міністерства охорони здоров’я.

Заступник міністра охорони здоров’я Ярослав Кучер під час прес-брифінгу в Києві у вівторок повідомив, що вакцина прибуде в Україну в першій половині дня 23 лютого.

Раніше вакцину Oxford/AstraZeneca для екстреного використання вже схвалила Всесвітня організація охорони здоров’я, також дозвіл на її використання дали Великобританія, ЄС і Індія.

Oxford / AstraZeneca (Covishield) подали на реєстрацію в Державний експертний центр Міністерства охорони здоров’я 15 лютого. В Україні діє закон, який спрощує процедуру реєстрації вакцин від коронавируса і скорочує її до п’яти робочих днів.