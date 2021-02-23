В Ивано-Франковской области ввели красный уровень эпидопасности.

Заседание ТЭБ и ЧС состоялось 23 февраля под председательством премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.

Согласно решению, с 00.00 26 февраля 2021 года Ивано-Франковская область находится в красной зоне карантина. На въездах-выездах в регион должны быть оборудованы КПП, где будет проводиться температурный скрининг и проверяться состояние здоровья граждан.

Кроме того, Министерству инфраструктуры поручили скорректировать графики движения регулярных и нерегулярных перевозок межобластного значения в населенные пункты Ивано-Франковской области и из них.

Также запрещается посадка и высадка пассажиров на регулярные и нерегулярные рейсы межобластного сообщения в населенных пунктах Ивано-Франковской области.

Также руководителям Закарпатской и Черновицкой областей поручили дополнительно изучить ситуацию. При необходимости они должны усилить меры и развернуть дополнительные кровати в больницах для больных коронавирусом.

Карантин в Украине

В Украине с 24 февраля начинает действовать адаптивный карантин. Страну снова поделили на разные уровни эпидопасности.

После деления Ивано-Франковская и Черновицкая области попали в красную карантинную зону.

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