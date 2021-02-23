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Факти / Україна / Суспільство
Людмила Грубнік |

Заборона на посадку і висадку людей: в Івано-Франківській області посилили карантин

В Івано-Франківській області запровадили червоний рівень епіднебезпеки.

женщина в маске

Засідання ТЕБ та НС відбулося 23 лютого під головуванням прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля.

Згідно з рішенням, з 00.00 26 лютого 2021 року Івано-Франківська область належить до червоної зони карантину. На в’їздах-виїздах до регіону мають бути облаштовані КПП, де проводитиметься температурний скринінг та перевірятиметься стан здоров’я громадян.

Крім того, Міністерству інфраструктури доручили скорегувати графіки руху регулярних та нерегулярних перевезень міжобласного сполучення до населених пунктів Івано-Франківської області та з них.

Також забороняється посадка та висадка пасажирів на регулярні та нерегулярні рейси міжобласного сполучення у населених пунктах Івано-Франківської області.

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Керівникам Закарпатської та Чернівецької областей доручили додатково вивчити ситуацію. За необхідності вони мають посилити заходи та розгорнути додаткові ліжка у лікарнях для хворих на коронавірус.

Карантин в Україні

В Україні з 24 лютого розпочинає діяти адаптивний карантин. Країну знову поділили на різні рівні епіднебезпеки.

Після поділу Івано-Франківська та Чернівецька області потрапили до червоної карантинної зони.

Детальніше про карантин в Україні читайте на Фактах ICTV.

Фото: Dreamstime

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