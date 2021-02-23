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Факты / Украина / Общество
Валентина Летяк |

Закроют рестораны и бары: в Буковеле усилят карантин

Руководство Ивано-Франковской области и Буковеля установили ограничения, которые должны действовать на территории горнолыжного курорта для сдерживания распространения коронавируса.

Буковель

Список ограничений в Буковеле:

  • закроются рестораны, бары и кафе;
  • на горнолыжных трассах и подъемниках создадут специальную инфраструктуру для обеспечения соблюдения карантинных требований;
  • соблюдение туристами в отелях социальной дистанции и строгого масочного режима;
  • информирование отдыхающих о карантинных мероприятиях.
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В Ивано-Франковской области комиссия ТЭБ и ЧС приняла решение о введении на территории региона красной карантинной зоны. Причина – стремительное распространение коронавируса.

В больницах не хватает мест для пациентов, поэтому на базе Богородчанской ЦРА развернули первый в Украине мобильный госпиталь для пациентов с Covid-19.

В области также начали работу 16 контрольно-пропускных пунктов, на которых полиция и медики будут следить за соблюдением гражданами карантинных ограничений, а также проводить температурный скрининг, проверять документы.

Источник: Івано-Франківська ОДА

Фото: Dreamstime

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