Руководство Ивано-Франковской области и Буковеля установили ограничения, которые должны действовать на территории горнолыжного курорта для сдерживания распространения коронавируса.

Список ограничений в Буковеле:

закроются рестораны, бары и кафе;

на горнолыжных трассах и подъемниках создадут специальную инфраструктуру для обеспечения соблюдения карантинных требований;

соблюдение туристами в отелях социальной дистанции и строгого масочного режима;

информирование отдыхающих о карантинных мероприятиях.

В Ивано-Франковской области комиссия ТЭБ и ЧС приняла решение о введении на территории региона красной карантинной зоны. Причина – стремительное распространение коронавируса.

В больницах не хватает мест для пациентов, поэтому на базе Богородчанской ЦРА развернули первый в Украине мобильный госпиталь для пациентов с Covid-19.

В области также начали работу 16 контрольно-пропускных пунктов, на которых полиция и медики будут следить за соблюдением гражданами карантинных ограничений, а также проводить температурный скрининг, проверять документы.

Источник: Івано-Франківська ОДА