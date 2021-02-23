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Факти / Україна / Суспільство
Валентина Летяк |

Закриють ресторани та бари: в Буковелі посилять карантин

Керівництво Івано-Франківської області та Буковеля встановили обмеження, які мають діяти на території гірськолижного курорту для стримування поширення коронавірусу.

Буковель

Список обмежень в Буковелі:

  • закриються ресторани, бари і кафе;
  • на гірськолижних трасах і підйомниках створять спеціальну інфраструктуру для забезпечення дотримання карантинних вимог;
  • дотримання туристами в готелях соціальної дистанції і суворого масочного режиму;
  • інформування відпочивальників про карантинні заходи.
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В Івано-Франківській області комісія ТЕБ та НС ухвалила рішення про введення на території регіону червоної карантинної зони. Причина – стрімке поширення коронавірусу.

У лікарнях не вистачає місць для пацієнтів, тому на базі Богородчанської ЦРА розгорнули перший в Україні мобільний госпіталь для пацієнтів з Covid-19.

В області також розпочали роботу 16 контрольно-пропускних пунктів, на яких поліція та медики слідкуватимуть за дотриманням громадянами карантинних обмежень, а також проводитимуть температурний скринінг, перевірятимуть документи.

Джерело: Івано-Франківська ОДА

Фото: Dreamstime

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