Керівництво Івано-Франківської області та Буковеля встановили обмеження, які мають діяти на території гірськолижного курорту для стримування поширення коронавірусу.

Список обмежень в Буковелі:

закриються ресторани, бари і кафе;

на гірськолижних трасах і підйомниках створять спеціальну інфраструктуру для забезпечення дотримання карантинних вимог;

дотримання туристами в готелях соціальної дистанції і суворого масочного режиму;

інформування відпочивальників про карантинні заходи.

В Івано-Франківській області комісія ТЕБ та НС ухвалила рішення про введення на території регіону червоної карантинної зони. Причина – стрімке поширення коронавірусу.

У лікарнях не вистачає місць для пацієнтів, тому на базі Богородчанської ЦРА розгорнули перший в Україні мобільний госпіталь для пацієнтів з Covid-19.

В області також розпочали роботу 16 контрольно-пропускних пунктів, на яких поліція та медики слідкуватимуть за дотриманням громадянами карантинних обмежень, а також проводитимуть температурний скринінг, перевірятимуть документи.

Джерело: Івано-Франківська ОДА