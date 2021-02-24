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Факты / Украина / Общество
Людмила Богданова |

На уровне В1: иностранцы будут сдавать экзамен по украинскому для получения гражданства

Лица, которые хотят получить украинское гражданство, должны сдать экзамен на владение государственным языком на уровне В1. Об этом сообщила председатель Национальной комиссии по стандартам государственного языка Орыся Демская во время брифинга по результатам работы ведомства.

іспит, тест

— Согласно европейской рамке обучения и проверки иностранных языков, мы рассматриваем уровень В1.

При этом Демская подчеркнула, что это решение еще не окончательное, его будут выносить на общественное обсуждение.

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Когда начнется сдача экзаменов по государственному языку

Экзамен на владение государственным языком можно будет сдавать с 16 июля. Процедуру необходимо пройти желающим получить гражданство Украины или устроиться на работу в государственную службу.

Задание будет состоять из трех основных частей. Его будут выполнять на компьютере в течение двух часов.

Фото: Depositphotos

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