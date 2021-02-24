На рівні В1: іноземці складатимуть іспит з української, щоб отримати громадянство

Особи, які хочуть отримати українське громадянство, повинні скласти іспит на володіння державною мовою на рівні В1. Про це повідомила голова Національної комісії зі стандартів державної мови Орися Демська під час брифінгу за результатами роботи відомства.

– Відповідно до європейської рамки навчання та перевірки іноземних мов, ми розглядаємо рівень В1.

Водночас Демська наголосила, що це рішення ще не остаточне, його виноситимуть на громадське обговорення.

Коли розпочнеться складання іспитів з державної мови

Іспит на володіння державною мовою можна буде складати з 16 липня. Процедуру необхідно пройти охочим отримати громадянство України або влаштуватися на роботу в державну службу.

Завдання складатиметься з трьох основних частин. Його виконуватимуть на комп’ютері протягом двох годин.