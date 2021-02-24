PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Суспільство
Людмила Богданова |

На рівні В1: іноземці складатимуть іспит з української, щоб отримати громадянство

Особи, які хочуть отримати українське громадянство, повинні скласти іспит на володіння державною мовою на рівні В1. Про це повідомила голова Національної комісії зі стандартів державної мови Орися Демська під час брифінгу за результатами роботи відомства.

іспит, тест

– Відповідно до європейської рамки навчання та перевірки іноземних мов, ми розглядаємо рівень В1.

Водночас Демська наголосила, що це рішення ще не остаточне, його виноситимуть на громадське обговорення.

Читайте
Говоріть українською: мовний омбудсмен отримав понад 600 скарг від громадян

Коли розпочнеться складання іспитів з державної мови

Іспит на володіння державною мовою можна буде складати з 16 липня. Процедуру необхідно пройти охочим отримати громадянство України або влаштуватися на роботу в державну службу.

Завдання складатиметься з трьох основних частин. Його виконуватимуть на комп’ютері протягом двох годин.

Фото: Depositphotos

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка