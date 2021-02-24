6,86 грн за кубометр – такую цену на газ для бытовых клиентов установил Нафтогаз на март 2021 года.
Это стоимость с учетом НДС, но без доставки. То есть цена не изменилась по сравнению с январем и февралем.
– Цена на природный газ в марте для бытовых потребителей в рамках тарифного плана Месячный составит 6,86 грн/куб. м с НДС, без стоимости распределения (доставки), – говорится в сообщении.
В то же время в компании отмечают, что в марте ее клиенты будут получать газ по более низкой цене, чем рекомендованная правительством предельная стоимость — 6,99 грн.
До окончания отопительного сезона Кабмин установил цену на газ для бытовых потребителей на уровне 6,99 грн за кубометр.
Поставщики не имеют права повышать стоимость выше этой отметки.