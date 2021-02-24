6,86 грн за кубометр – таку ціну на газ для побутових клієнтів встановив Нафтогаз на березень 2021 року.
Це вартість з урахуванням ПДВ, але без доставки. Тобто ціна не змінилася в порівнянні з січнем і лютим.
– Ціна на природний газ у березні для побутових споживачів в рамках тарифного плану Місячний складе 6,86 грн/куб. м з ПДВ, без вартості розподілу (доставки), – йдеться у повідомленні.
Водночас у компанії наголошують, що у березні її клієнти отримуватимуть газ за нижчою ціною, ніж рекомендована урядом гранична вартість – 6,99 грн.
До закінчення опалювального сезону Кабмін встановив ціну на газ для побутових споживачів на рівні 6,99 грн за кубометр.
Постачальники не мають права підвищувати вартість вище цієї позначки.