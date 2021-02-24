Руководитель Одесской областной прокуратуры Сергей Костенко во время брифинга в Киеве прокомментировал акции протеста, которые прокатились Украиной 23 февраля после приговора Приморского районного суда Одессы в отношении Сергея Стерненко, которого приговорили к семи годам лишения свободы.

На вопрос, как он относится к массовым акциям протеста, Костенко отметил, что подобные действия — является давлением на суд.

— Как прокурор и руководитель областной прокуратуры я скажу, что это наша работа — ходить в суд и выполнять те обязанности, которые на нас возложены Конституцией по поддержанию публичного обвинения. Мы свою работу делали, ходили в суд в независимости от каких-то взглядов на это дело с какой-либо стороны. То, что произошло после постановления приговора, с моей точки зрения является давлением на суд, и это недопустимо, — отметил Костенко.

Он также добавил, что апелляции на приговор Стерненко еще не подавали, а сторона обвинения также изучает приговор.

— У меня сейчас нет информации о том, что апелляцию на приговор суда подала сторона защиты, а прокуратура только вчера получила приговор и мы его еще изучаем, — сказал прокурор.

Костенко отметил, что после подачи апелляции, производство направят в апелляционный суд, который определит дату, когда дело будет назначено к рассмотрению.

Прокурор отметил, что до вступления в силу приговора по Стерненко будет действовать мера пресечения в виде содержания под стражей. Также в среду, 24 февраля, приговор должен быть обнародован в Едином реестре судебных решений.

Также Костенко прокомментировал просьбу защиты активиста о переводе его из Одесского СИЗО в Киев из-за возможной угрозы жизни. Он сказал, что эти просьбы защиты поданы в Одесский следственный изолятор.

— Они будут рассматриваться руководством этого изолятора в соответствии с законом об обеспечении безопасности лиц, которые принимают участие в уголовном производстве. По закону у них три дня на рассмотрение этого вопроса, соответственно это будет рассмотрено и будет дан мотивированный ответ о наличии соответствующих оснований, — сказал он.

Говоря об условиях содержания Стерненка, прокурор отметил, что это «условия СИЗО», но не уточнил, есть ли какая-то угроза для самого активиста.

Что касается информации о судье Викторе Попревиче, который выносил обвинительный приговор Стерненко и его личностных качеств, прокурор области отметил, что занимает позицию, которая заключается в том, что сторона обвинения может говорить о сути дела.

— Все остальное, тем более со стороны прокурора области, можно считать давлением на суд, и я это комментировать не могу, — добавил он.

Суд над Стерненко

23 февраля Приморский районный суд Одессы признал виновным и приговорил активиста Сергея Стерненко к семи годам и трем месяцам лишения свободы с конфискацией половины имущества.

Решение приняли по делу о похищении депутата Коминтерновского районного совета Одесской области Сергея Щербича 24 апреля 2015.

По словам Стерненко, дело базируется только на показаниях Щербича. Также активист заявил, что его обвиняют в незаконном хранении оружия, хотя, по его словам, он добровольно отдал полиции свой стартовый пистолет в 2015 году во время обыска.

Протесты после приговора

Вечером, 23 февраля, во многих городах Украины прошли протесты в поддержку Сергея Стерненко. Больше всего людей собралось под стенами Офиса президента, где произошли столкновения активистов с полицией.

Во время протеста задержали 24 активиста, но через некоторое время их всех отпустили.

В результате столкновений пострадали 27 правоохранителей.