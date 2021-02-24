Керівник Одеської обласної прокуратури Сергій Костенко під час брифінгу у Києві прокоментував акції протесту, що прокотилися Україною 23 лютого після вироку Приморського районного суду Одеси щодо Сергія Стерненка, якого засудили до семи років позбавлення волі.

На питання, як він ставиться до масових акцій протесту, Костенко зазначив, що подібні дії – є тиском на суд.

— Як прокурор і керівник обласної прокуратури я скажу, що це наша робота – ходити в суд і виконувати ті обов’язки, які на нас покладені Конституцією з підтримки публічного обвинувачення. Ми свою роботу робили, ходили в суд в незалежності від якихось поглядів на цю справу з будь-якої сторони. Те, що відбулося після оголошення вироку, з моєї точки зору є тиском на суд, і це неприпустимо, – зазначив Костенко.

Він також додав, що апеляції на вирок Стерненку ще не подавали, а сторона обвинувачення також вивчає вирок.

— У мене зараз немає інформації про те, що апеляцію на вирок суду подала сторона захисту, а прокуратура тільки вчора отримала вирок і ми його ще вивчаємо, – сказав прокурор.

Костенко зазначив, що після подання апеляції, виробництво направлять до апеляційного суду, який визначить дату, коли справа буде призначена до розгляду.

Прокурор наголосив, що до вступу в силу вироку щодо Стерненка діятиме запобіжний захід у вигляді утримання під вартою. Також у середу, 24 лютого, вирок має бути оприлюднений у Єдиному реєстрі судових рішень.

Також Костенко прокоментував прохання захисту активіста про переведення його з Одеського СІЗО до Києва через можливу загрозу життю. Він сказав, що ці прохання захисту подані в Одеський слідчий ізолятор.

— Вони будуть розглядатися керівництвом цього ізолятора відповідно до закону про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні. Згідно із законом у них три дні на розгляд цього питання, відповідно це буде розглянуто і буде дана мотивована відповідь про наявність відповідних підстав, – сказав він.

Говорячи про умови утримання Стерненка, прокурор зазначив, що це “умови СІЗО”, але не уточнив, чи є якась загроза для самого активіста.

Що стосується інформації про суддю Віктора Попревича, який виносив обвинувальний вирок Стерненку та його особистісних якостей, Костенко зазначив, що займає позицію, яка полягає в тому, що сторона обвинувачення може говорити про суть справи.

— Все інше, тим більше з боку прокурора області, можна вважати тиском на суд, і я це коментувати не можу, – додав він.

Суд над Стерненком

23 лютого Приморський районний суд Одеси визнав винним і засудив активіста Сергія Стерненка до семи років і трьох місяців позбавлення волі з конфіскацією половини майна.

Рішення ухвалили у справі про викрадення депутата Комінтернівської районної ради Одеської області Сергія Щербіча 24 квітня 2015 року.

За словами Стерненка, справа базується лише на свідченнях Щербіча. Також активіст заявив, що його звинувачують у незаконному зберіганні зброї, хоча, за його словами, він добровільно віддав поліції свій стартовий пістолет у 2015 році під час обшуку.

Протести після вироку

Увечері, 23 лютого, у багатьох містах України пройшли протести на підтримку Сергія Стерненка. Найбільше людей зібралося під стінами Офісу президента, де відбулися сутички активістів із поліцією.

Під час протесту затримали 24 активіста, але через деякий час їх всіх відпустили.

В результаті зіткнень постраждали 27 правоохоронців.