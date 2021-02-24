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Україна
Оксана Доротюк

Никаких подозрительных предметов: в Киеве проверили все “заминированные” ТЦ

Никаких подозрительных предметов: в Киеве проверили все “заминированные” ТЦ

В среду, 24 февраля, неизвестные сообщили о минировании нескольких торговых центров и гостиницы в Киеве. Правоохранители уже проверили все объекты, которые якобы заминировали.

Обновлено в 19.00. Полиция Киева проверила информацию о минировании 11 торгово-развлекательных центров и одного отеля в разных районах Киева. Специалисты не обнаружили никаких взрывных или подозрительных предметов.

Работу заведений сейчас восстановили в обычном режиме.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 259 УК Украины — заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожении или повреждении объектов собственности.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы от двух до шести лет. Полицейские устанавливают всех причастных.

Обновлено в 13.20. В полицию Киева поступили сообщения о возможном заминировании торгово-развлекательных центров, пока там проводятся проверки и эвакуация посетителей.

На портале Киев оперативный отметили, что сейчас в ТЦ Дрим Таун на Оболони, всех посетителей начали эвакуировать.

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На видео видно, что люди покидают торговый центр и направляются на выход.

В полиции Киева сообщили, что сейчас проходят проверки.

Минирования в Киеве

18 февраля в Киеве из-за сообщения о минировании временно не работали две станции метро — Дворец спорта и Площадь Независимости. По состоянию на 14.00 их работу восстановили.

Правоохранители провели проверку сообщения. Они не обнаружили никаких взрывоопасных предметов.

Минирование, ТЦ
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Напоминайте себе каждый день об уважении, благодарности и приязни к защитникам, потому что именно благодаря им мы утром пьем кофе в мирном Киеве, отправляем малышей в детсад и радуемся весне… Кто-то за наши радостные моменты отдал свою жизнь, а кто-то позволяет себе хамство в адрес украинских воинов. К счастью, таких немного, но, к сожалению – они есть.

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