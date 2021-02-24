У середу, 24 лютого, повідомили про мінування декількох торгових центрів столиці.

До поліції Києва надішли повідомлення про можливе замінування торгівельно-розважальних центрів, наразі там проводяться перевірки та евакуація відвідувачів.

На порталі Києв оперативний зазначили, що наразі у ТЦ Дрім Таун, що на Оболоні, усіх відвідувачі почали евакуйовувати.

На відео видно, що люди покидають торговий центр та прямують на вихід.

У поліції Києва повідомили, що наразі проходять перевірки.

Мінування у Києві

18 лютого у Києві через повідомлення про мінування тимчасово не працювали дві станції метро – Палац спорту і Майдан Незалежності. Станом на 14.00 їхню роботу відновили.

Правоохоронці провели перевірку повідомлення. Вони не виявили жодних вибухонебезпечних предметів.